Защита Стрелкова просит отменить постановление о его аресте

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Адвокаты Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов и Гаджи Алиев подали апелляционную жалобу на решение Мещанского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом РБК сообщил Александр Молохов.

Он рассказал, что рассмотрение апелляции пройдет в апелляционной инстанции Московского городского суда. Сторона защиты не согласна с решением судьи Олеси Менделеевой по поводу избрания меры пресечения в виде ареста до 18 сентября.

В жалобе говорится, что суд не проанализировал фактическую возможность для избрания Стрелкову (Гиркину) более мягкой меры пресечения, не учел его состояние здоровья, также не были учтены сведения о личности обвиняемого.

Адвокаты просят отменить постановление Мещанского суда.