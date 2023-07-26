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Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады и водонасосных станций электростанции «Шимал» (фото)

Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады и водонасосных станций электростанции «Шимал» (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой эстакады, насосных станций электростанции «Шимал» и малой гидроэлектростанции «Шимал» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи».

Сначала был продемонстрирован видеоролик о работе в области гидроэнергетики в нашей стране, передает Азертадж.

Президент Открытого акционерного общества «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что за последние 20 лет уровень воды в Каспийском море понизился на два метра, что привело к серьезным трудностям в работе электростанции «Шимал» общей мощностью 800 МВт, являющейся второй по величине электростанцией страны и обеспечивающей электроэнергией более 40 процентов Баку. Это связано с тем, что ежедневное понижение уровня воды создавало серьезную проблему в снабжении станции охлаждающей водой, и полное прекращение в ближайшей перспективе деятельности электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2», вырабатывающих наибольшее количество энергии, становилось неизбежным. Для устранения этой опасности ОАО «Азерэнержи» немедленно приступило к строительству 540-метровой эстакады и двух водонасосных станций, позволяющих брать холодную воду в Каспийском море с глубины 8 метров. Для обеспечения прочности эстакады на дно моря на глубине 20 метров забиты и забетонированы 1000 металлических свай длиной 30 метров каждая.

Было отмечено, что в настоящее время шесть из восьми насосов производительностью 9 тысяч кубометров в час каждый постоянно находятся в рабочем состоянии, а два – в резерве. С помощью насосов в существующий канал закачивается 54 тысячи кубометров низкотемпературной воды, взятой в море с глубины 8,5 метра.

На станциях будет внедрена система SCADA, установлены контрольно-измерительные приборы для автоматического управления и цифровой защиты насосов и клапанов, локальные панели управления, система управления PLC. Кроме того, данная система управления интегрирована в мониторы в кабинете центрального управления, что позволяет дистанционно запускать и открывать насосы, контролировать и регулировать режимы работы оборудования, держать под контролем уровень воды в канале, автоматически открывать и закрывать шандоры.

Ильхам Алиев также был проинформирован о малой гидроэлектростанции «Шимал».

Было доведено до внимания, ОАО «Азерэнержи» осуществило еще одно нововведение на территории электростанции «Шимал» общей мощностью 800 МВт, расположенной в поселке Шувелян города Баку, – построило 300-киловольтную малую гидроэлектростанцию, работающую на используемой и сбрасываемой в море охлаждающей воде. Строительство малой гидроэлектростанции велось местными специалистами. Посредством этой станции в течение года будет вырабатываться около 2,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии, которая будет использоваться для хозяйственных нужд электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2». В результате электроэнергия, используемая для внутренних нужд электростанции «Шимал», будет экономиться и передаваться в общую систему.

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