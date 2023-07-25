Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд

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В прошлом году из Азербайджана в Турцию был осуществлен ненефтяной экспорт на сумму 0,8 млрд долларов США. Об этом заявил председатель турецко-азербайджанского делового совета Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Кемаль Кологлу.

K.Кологлу отметил, что ненефтяной экспорт Турции в Азербайджан составил 2,8 млрд долларов США.

Общий торговый оборот между двумя странами за этот период составил около 6,4 млрд долларов США, включая экспортно-импортные операции в ненефтяном секторе на сумму 3,6 млрд долларов США, уточняет «Репорт».

«Турция импортирует из Азербайджана в основном хлопок, хлопчатобумажную пряжу, изделия из алюминия и удобрения. Азербайджан же закупал у Турции в основном машинное оборудование, бытовую технику, электроинструменты, железо, сталь, медицинские и фармацевтические изделия, мебель”, – отметил он.