Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд |
Байрамов отверг заявления о гуманитарной ситуации в регионе |
Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении |
Лавров: Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном |
Генпрокуратура проводит операцию в БТА |
Байрамов назвал примирение с Арменией приоритетом для Азербайджана |
Лавров поостерегся при Байрамове озвучивать выражение «Нагорный Карабах» (видео) |
Переговоры Байрамова, Лаврова и Мирзояна завершились (обновлено, фото, видео) |
ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП «Лачин» |
Главное Экономика

Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд

Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд

В прошлом году из Азербайджана в Турцию был осуществлен ненефтяной экспорт на сумму 0,8 млрд долларов США. Об этом заявил председатель турецко-азербайджанского делового совета Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Кемаль Кологлу.

K.Кологлу отметил, что ненефтяной экспорт Турции в Азербайджан составил 2,8 млрд долларов США.

Общий торговый оборот между двумя странами за этот период составил около 6,4 млрд долларов США, включая экспортно-импортные операции в ненефтяном секторе на сумму 3,6 млрд долларов США, уточняет «Репорт».

«Турция импортирует из Азербайджана в основном хлопок, хлопчатобумажную пряжу, изделия из алюминия и удобрения. Азербайджан же закупал у Турции в основном машинное оборудование, бытовую технику, электроинструменты, железо, сталь, медицинские и фармацевтические изделия, мебель”, – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд
Экономика

Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд

2023/07/25, 22:58
Эрдоган совершит визит в Ирак для обсуждения поставок нефти
Экономика

Эрдоган совершит визит в Ирак для обсуждения поставок нефти

2023/07/25, 21:12
Пассажирооборот аэропорта Гейдар Алиев возрос в полтора раза
Экономика

Пассажирооборот аэропорта Гейдар Алиев возрос в полтора раза

2023/07/25, 18:56
Крупный швейцарский банк закрывает счета россиян
Экономика

Крупный швейцарский банк закрывает счета россиян

2023/07/25, 13:37
Будет создано СП по передаче «зеленой энергии» с Каспия в Европу
Экономика

Будет создано СП по передаче «зеленой энергии» с Каспия в Европу

2023/07/25, 13:20
Ашхабад прояснил ситуацию с Транскаспийским трубопроводом
Экономика

Ашхабад прояснил ситуацию с Транскаспийским трубопроводом

2023/07/24, 22:58
Маск возглавил список Forbes
Экономика

Маск возглавил список Forbes

2023/07/24, 22:34
Азербайджан и Пакистан достигли соглашения по СПГ
Экономика

Азербайджан и Пакистан достигли соглашения по СПГ

2023/07/24, 21:22
Azerbaijan International Mining Company приостановила работу в Союдлу
Экономика

Azerbaijan International Mining Company приостановила работу в Союдлу

2023/07/24, 19:28