Пашинян процитировал Путина: Карабах – это Азербайджан

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С сожалением констатирую, что в мире нет ни одной страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Другой вопрос, что мы осознавали эту данность или нет. Наша позиция была такова – не важно, что весь мир говорит о другом, мы должны сделать по-другому. Возможно, на каком-то этапе я тоже так действовал, но в конце концов, реальность ставит нас в конкретную ситуацию», – сказал Пашинян.

Премьер Армении при этом процитировал заявления представителей стран-сопредседателей бывшей Минской группы ОБСЕ. В частности, зачитал фрагмент заявления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции от 17 декабря 2020 г.: «С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Повторяю еще раз, сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах – это тоже с точки зрения международного права Азербайджан».

Премьер также процитировал слова экс-сопредседателя от Франции Стефана Висконти в ходе встречи с депутатами комиссии Сената в январе 2020 года: «Нагорный Карабах – это горный анклав, находящийся в Азербайджане».

Армянский премьер также привел отрывки из годового отчета Госдепа США по правам человека. В частности, в отчетах в период с 2012 по 2016 гг. указывается, что «сепаратисты при содействии Армении продолжили удерживать большую часть Нагорного Карабаха и 7 других территорий Азербайджана».