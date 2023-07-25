Эрдоган: Турция в 2023 году заключила рекордное число контрактов на экспорт продукции оборонпрома

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Турция в 2023 году смогла добиться рекордных объемов в сфере заключения экспортных контрактов по продукцию оборонной промышленности.

Об этом заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам оборонной выставки IDEF’23, открывшейся в Стамбуле.

«Во время нашего визита в страны Персидского залива на прошлой неделе мы подписали самое большое в нашей истории количество экспортных контрактов по продукции оборонной промышленности. Мы уверены, что на выставке IDEF’23 к этим соглашениям добавятся новые. Как мы всегда говорили, наша цель – не только продажа продукции. Мы нацелены на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие совместных проектов. Мы рады предложить наши знания, ноу-хау и опыт в области оборонной промышленности на благо наших друзей», – подчеркнул он.