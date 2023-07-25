Завтра в Баку будет дождь

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26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем – 26-31° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, в основном в северных и восточных районах ожидаются ливни, град.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем – 29-34° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 13-18° тепла