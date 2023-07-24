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Главное Мир

Зеленский осудил блокировку поставок украинского зерна

Зеленский осудил блокировку поставок украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, главной темой которого стал экспорт зерна. В частности, был поднят вопрос ограничений Еврокомиссии.

По его словам, Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, но готовится к любому развитию событий.

«Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо», – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина держит связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех устроит.

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Зеленский осудил блокировку поставок украинского зерна
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Зеленский осудил блокировку поставок украинского зерна

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