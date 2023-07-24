Алиев: Теперь им нужно сказать «Б»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о ситуации с мирным соглашением с Арменией.

«Мы разработали пять основных международных принципов, которые должны лежать в основе мирного соглашения. Мы несколько раз вели переговоры и продолжим их в конце июня. Единственным основным разногласием этого соглашения было именно то, чтобы мои ранее сказанные слова по поводу Карабаха — то, что он является частью Азербайджана, должны быть официально признаны Арменией. Итак, как я уже сказал, они сказали «А» – что Карабах — это Азербайджан. Теперь им нужно сказать «Б» – подписать это соглашение. И после этого соглашение может быть достигнуто. Думаю, что если то, что они говорят, есть то, что они действительно имеют в виду, если это не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года. Это действительно будет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведет к открытию всех коммуникаций», – рассказал президент в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.