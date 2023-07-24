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В Иране директор министерства культуры оказался в центре секс-скандала

В Иране директор министерства культуры оказался в центре секс-скандала

Директор министерства культуры в провинции Гилян (которое следит за ношением хиджаба) Реза Секати был уволен после того, как в сеть просочилось его секс-видео с молодым человеком.

Об этом сообщает российский востоковед, писатель Мария Кича.

Скандал возник, когда в социальных сетях начало распространяться видео, якобы показывающее, как Реза Секати вступает в половой акт с молодым человеком. Личность другого лица на видео не установлена.

Секати, который, как сообщается, женат, имеет трех дочерей, ранее был известен как стойкий сторонник обязательного ношения хиджаба в Гиляне.

В мае он объявил об открытии гипермаркета хиджабов в провинции и принял меры по организации выставки хиджабов в центральном выставочном зале Рашта, сосредоточив внимание на производстве одежды в соответствии с «ирано-исламской культурой».

Правительство Ирана еще не дало комментариев, а министр культуры страны Мохаммад Махди Эсмаили только заявил, что он «уволил нескольких руководителей министерства за их неспособность серьезно придерживаться закона о ношении хиджаба».

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