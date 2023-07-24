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В Иране женщин, нарушивших нормы хиджаба, отправляют к психологу

В Иране женщин, нарушивших нормы хиджаба, отправляют к психологу

В Иране женщин, нарушивших нормы хиджаба, начали обязывать посещать психолога. Иранские психологи протестуют.

Об этом сообщает иранист, эксперт РСМД Никита Смагин.

В Иране в отношении нескольких известных женщин, появлявшихся на публике без платков, суд назначил обязательное посещение психолога.

Актриса Афсане Байган должна один раз в неделю посещать психолога для лечения заболевания «расстройства личности, направленного против семейных ценностей». По окончанию курса она должна предоставить справку о том, что вылечилась.

Актрисе Азаде Самади суд постановил два раза в неделю являться к психологу для лечения «антисоциального расстройства личности».

В ответ на это 4 иранских профсоюза психологов написали публичное обращение к главе судебной власти страны с призывом остановить эту практику.

По их словам, суд не может назначать лечение, поскольку эта прерогатива специалистов. Кроме того, в основе терапии у психолога — добровольный выбор человека, а не попытка насильно изменить его образ жизни.

В письме профсоюзы призвали не уподобляться США времен рабовладения, где непокорных рабов провозглашали душевнобольными, а также позднему СССР, где диссидентов насильно помещали в психические лечебницы.

По словам психологов, нынешняя практика подрывает у населения доверие к профессии психолога, в результате действительно нуждающиеся в помощи будут реже обращаться к врачам.

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