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Ильхам Алиев выделил 13,7 млн. манатов на расширение сети радиовещания

Ильхам Алиев выделил 13,7 млн. манатов на расширение сети радиовещания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств на расширение сети радиовещания на территории Азербайджана.

Согласно распоряжению, с целью закупки и установки оборудования для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики, а также улучшение материально-технической базы существующих станций вещания, создания необходимой инфраструктуры, поддерживающей обеспечение устойчивой деятельности, и финансирования эксплуатационных расходов из госбюджета Азербайджанской Республики на 2023 год Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики выделено 13,7 млн. манатов.

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