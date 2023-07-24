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«Все пташки долетели до Москвы»: в Украине пообещали больше атак на Москву и Крым

«Все пташки долетели до Москвы»: в Украине пообещали больше атак на Москву и Крым

Атака двух беспилотников на Москву в ночь на 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом изданию «РБК-Украина» заявили источники в украинских спецслужбах.

Собеседники журналистов добавили, что «все пташки долетели до Москвы».

Кроме того, ночную атаку беспилотников на Москву, а также на аннексированный Крым прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше», — написал он в своем телеграм-канале.

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