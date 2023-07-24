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Россия нанесла удар «Шахедами» по Дунайским портам (фото)

Россия нанесла удар "Шахедами" по Дунайским портам (фото)

РФ совершила очередную воздушную атаку по Одесской области ночью 24 июля. Россияне нанесли удар с использованием ударных дронов типа «Shahed» по Дунайским портам. В результате атаки есть повреждения инфрастуктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так, силами и средствами ППО ВСУ было сбито три вражеских «Шахеда», однако были и попадания.

По словам Гуменюк, в результате атаки противника есть пострадавшие.

«К сожалению, есть попадание в один из портов. Там разрушен аграрный ангар, в котором хранилось зерно. Повреждены еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесены повреждения портовым объектам, т.е. краны и другое. Но есть информация о трех работниках порта. Последствия атаки уточняются», – сказала она.

Между тем в ОК «Юг» сообщили, что предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, при этом информация еще уточняется.

«Этой ночью почти 4-х часовая атака дронами «Shahed-136″ была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. 3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны», – говорится в заявлении.

Военные добавили, что в результате удара по ангару с зерновыми в одном из производственных помещений резервуара произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

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