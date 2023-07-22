Участники Глобального Медиа Форума ознакомились с достопримечательностями города Шуша

92 Просмотров

Участники Глобального Форума «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» в Шуше ознакомились с историческими местами и природой города Шуша.

Сначала гости посетили стены Шушинской крепости. Здесь им рассказали об истории города Шуша, строительстве крепостных стен, передает АПА.

Было отмечено, что крепость, построенная Карабахским ханом панахали ханом, долгое время защищала город от внешнего вмешательства и была символом неприступности. Во время оккупации стены крепости подверглись армянскому вандализму. После освобождения Шуши от оккупации в крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Гости прибыли на центральную площадь Шуши, где установлены расстрелянные статуи известных личностей Азербайджана Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша проинформировал гостей о городе и расстрелянных статуях.

Затем они посетили дом Хуршидбану Натаван в Шуше, Хан гызы Булаг, гянджинские ворота Шушинской крепости, мечеть Юхары Говхар ага, особняк Мехмандаровых, Церковь Газанчи. В ходе поездки была дана информация об ущербе, нанесенном армянами памятникам культуры в период оккупации.

Было отмечено, что после освобождения Шуши от оккупации здесь начались масштабные восстановительно-строительные работы. Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше был дан старт восстановлению подлинного облика города, памятников истории и культуры.

Гости полюбовались пейзажем Джыдыр Дюзю.