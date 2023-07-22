Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане |
В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Главное Экономика

В Португалии, Италии и Испании из-за засухи падает урожайность зерновых

В Португалии, Италии и Испании из-за засухи падает урожайность зерновых

:Из-за засухи производство зерновых в Италии, Испании и Португалии будет на 60% ниже, чем в прошлом году, пишет Bloomberg.

Это, возможно, приведет к худшему урожаю зерновых в ЕС за последние 15 лет, считают представители организации COPA-COGECA. Они называли ситуацию «тревожной».

Климатические аномалии – не единственная угроза поставкам продовольствия. На это неделе Индия запретила экспорт риса басмати, чтобы сдержать внутренние цены, Россия вышла из зерновой сделки.

К этому можно добавить Эль-Ниньо. Все это вызывает беспокойство по поводу цен на продукты. Инфляция на них станет новым ударом для людей, которые только привыкли жить в условиях ограниченного бюджета. Экономики тоже страдают.

В Италии ущерб сельскому хозяйству в этом году превысит уровень прошлого года в 6 млрд евро. Высокие температуры ускорили созревание или вызвали тепловые ожоги у фруктов, ягод и овощей.

В результате пострадали пчелы, которые перестали опылять растения, снизилось производство пшеницы. Транспортные проблемы могут усугубить проблемы продовольственной безопасности.

Например, уровень воды в реках Миссисипи и Огайо падает уже второй год подряд. Это может привести к проблемам с транспортировкой грузов.

Теги:
Из этой рубрики
В Португалии, Италии и Испании из-за засухи падает урожайность зерновых
Экономика

В Португалии, Италии и Испании из-за засухи падает урожайность зерновых

2023/07/22, 19:30
Bloomberg рассказал о появлении новых крупных трейдеров российской нефти
Экономика

Bloomberg рассказал о появлении новых крупных трейдеров российской нефти

2023/07/22, 17:08
The Economist: Что же делать с замороженными активами России?
Экономика

The Economist: Что же делать с замороженными активами России?

2023/07/22, 16:14
Блинкен надеется на Эрдогана
Экономика

Блинкен надеется на Эрдогана

2023/07/22, 15:31
Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 23%
Экономика

Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 23%

2023/07/22, 14:13
Азербайджан увеличил импорт мяса на 6%
Экономика

Азербайджан увеличил импорт мяса на 6%

2023/07/22, 11:56
Алиев: Реализация проекта Транскаспийского газопровода будет выглядеть нереалистично, пока не будут известны источники его финансирования
Экономика

Алиев: Реализация проекта Транскаспийского газопровода будет выглядеть нереалистично, пока не будут известны источники его финансирования

2023/07/21, 20:56
Западные санкции помешали Аргентине приобрести российский газ
Экономика

Западные санкции помешали Аргентине приобрести российский газ

2023/07/21, 19:08
Президент Алиев коснулся проекта Транскаспийского газопровода
Экономика

Президент Алиев коснулся проекта Транскаспийского газопровода

2023/07/21, 18:53