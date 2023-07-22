В Португалии, Италии и Испании из-за засухи падает урожайность зерновых

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:Из-за засухи производство зерновых в Италии, Испании и Португалии будет на 60% ниже, чем в прошлом году, пишет Bloomberg.

Это, возможно, приведет к худшему урожаю зерновых в ЕС за последние 15 лет, считают представители организации COPA-COGECA. Они называли ситуацию «тревожной».

Климатические аномалии – не единственная угроза поставкам продовольствия. На это неделе Индия запретила экспорт риса басмати, чтобы сдержать внутренние цены, Россия вышла из зерновой сделки.

К этому можно добавить Эль-Ниньо. Все это вызывает беспокойство по поводу цен на продукты. Инфляция на них станет новым ударом для людей, которые только привыкли жить в условиях ограниченного бюджета. Экономики тоже страдают.

В Италии ущерб сельскому хозяйству в этом году превысит уровень прошлого года в 6 млрд евро. Высокие температуры ускорили созревание или вызвали тепловые ожоги у фруктов, ягод и овощей.

В результате пострадали пчелы, которые перестали опылять растения, снизилось производство пшеницы. Транспортные проблемы могут усугубить проблемы продовольственной безопасности.

Например, уровень воды в реках Миссисипи и Огайо падает уже второй год подряд. Это может привести к проблемам с транспортировкой грузов.