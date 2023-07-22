В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Власти ЮАР согласились арестовать Путина |
Главное Политика

Хикмет Гаджиев: Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна

Хикмет Гаджиев: Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна

Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Он отметил, что Шуша является символом мужества азербайджанского народа, свободы и мира.

По словам Хикмета Гаджиева, не случайно форум проходит в этом городе и совпал именно с этим днем: «Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной прессы».

В своем выступлении Хикмет Гаджиев, говоря об истории азербайджанской прессы, отметил, что «Экинчи» сыграл важную роль в формировании общественного политического мнения.

Он сказал, что на этом форуме будут обсуждаться угрозы, вызовы, которые ожидают современные медиа : «Это интеллектуальное мероприятие, и общественно-политические деятели, журналисты собираются вместе, чтобы обсудить будущее медиа».

Хикмет Гаджиев сказал, что сейчас потребителям нужна информация, основанная на данных, точная и лаконичная, требуется собрать необходимые новости, оперативно их донести.

Теги:
Из этой рубрики
Хикмет Гаджиев: Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна
Политика

Хикмет Гаджиев: Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна

2023/07/22, 11:23
Выступление Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания мировых СМИ
Политика

Выступление Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания мировых СМИ

2023/07/22, 10:14
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном
Политика

Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном

2023/07/21, 23:17
Ильхам Алиев назвал Азербайджан зоной сотрудничества
Политика

Ильхам Алиев назвал Азербайджан зоной сотрудничества

2023/07/21, 22:55
Президент Алиев заявил об отсутствии у Еревана внешнеполитической стратегии
Политика

Президент Алиев заявил об отсутствии у Еревана внешнеполитической стратегии

2023/07/21, 22:50
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату
Политика

Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату

2023/07/21, 22:20
Эрдоган и Зеленский обсудили продление "зерновой сделки"
Политика

Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки»

2023/07/21, 22:07
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно
Политика

Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно

2023/07/21, 21:24
Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии
Политика

Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии

2023/07/21, 20:18