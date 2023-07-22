Хикмет Гаджиев: Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна

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Безопасность журналистов в военный и постконфликтный период важна.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Он отметил, что Шуша является символом мужества азербайджанского народа, свободы и мира.

По словам Хикмета Гаджиева, не случайно форум проходит в этом городе и совпал именно с этим днем: «Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной прессы».

В своем выступлении Хикмет Гаджиев, говоря об истории азербайджанской прессы, отметил, что «Экинчи» сыграл важную роль в формировании общественного политического мнения.

Он сказал, что на этом форуме будут обсуждаться угрозы, вызовы, которые ожидают современные медиа : «Это интеллектуальное мероприятие, и общественно-политические деятели, журналисты собираются вместе, чтобы обсудить будущее медиа».

Хикмет Гаджиев сказал, что сейчас потребителям нужна информация, основанная на данных, точная и лаконичная, требуется собрать необходимые новости, оперативно их донести.