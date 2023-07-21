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Алиев: Реализация проекта Транскаспийского газопровода будет выглядеть нереалистично, пока не будут известны источники его финансирования

Алиев: Реализация проекта Транскаспийского газопровода будет выглядеть нереалистично, пока не будут известны источники его финансирования

Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. Главный вопрос — кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что пока не станет известно, кто будет финансировать проект Транскаспийского газопровода, его реализация или даже какие-то идеи по этому поводу будут выглядеть нереалистично. «Вы также прекрасно знаете, что сейчас европейские банки прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу. Поэтому будет сложно привлечь значительные денежные средства для этого. Ведь когда мы строили Южный газовый коридор, помимо корпоративного финансирования, мы получали средства от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Сейчас же две из этих европейских организаций прекратили финансирование», – отметил президент Ильхам Алиев.

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