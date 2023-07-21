Силовики задержали Игоря Стрелкова, в его доме проводят обыск

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В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главаря «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова ), об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

В Telegram Стрелкова появилось сообщение его жены Мирославы Регинской. Она сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении.