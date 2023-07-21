Задержан мужчина, совершивший умышленный поджог в Агсуинском районе (видео)

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям установили личность лица, совершившего умышленный поджог в Агсуинском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
18 июля на горячую линию министерства 112 поступила информация о возгорании приусадебного участка в селе Арабсарван.
Благодаря оперативному вмешательству сил пожарной охраны МЧС, пожар был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено распространение огня на частные дома и дворы.
В ходе расследований было установлено, что поджог совершил Ахмедов Шахзаде Шахлар оглу, мужчина признался в содеянном.
Собранные по факту материалы направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.