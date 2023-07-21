Завтра в Баку возможен дождь

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В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном утром и вечером местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 29-34° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 33-38° тепла, в горах ночью – 11-16° тепла, днем – 17-22 ° тепла.