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Главное Мир

ЕС ввел санкции против производителей беспилотников в Иране

ЕС ввел санкции против производителей беспилотников в Иране

Евросоюз ввел санкции, чтобы помешать производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета Европы.

«Санкции запрещают экспорт из ЕС в Иран компонентов, используемых при строительстве и производстве БПЛА. Они также предусматривают ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА», — говорится в документе.

Совет Европы также принял решение включить шесть иранцев в список санкций за военную поддержку России, а именно за участие в продаже беспилотников российской стороне.

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