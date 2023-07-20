Ушла из жизни сестра Че Гевары

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Сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна умерла на 94-м году жизни во вторник, сообщила газета El País.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

«Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки, – говорила Селия Гевара де ла Серна. – Но жизнь очень быстротечна, и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде».

Сестра Че Гевары работала над урбанизацией северных районов Буэнос-Айреса. Помимо этого, она занималась решением некоторых социальных проблем.