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В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы за отсутствие хиджаба

Суд в Иране приговорил к двум годам тюрьмы 61-летнюю актрису Афсане Байеган за появление на публичном мероприятии без хиджаба: вместо него на ней была шляпка. Потом Байеган выложила фотографии с кинопоказа в социальных сетях.

Кроме того, Афсане нельзя в течение двух лет пользоваться интернетом, как лично, так через других людей. Актрису также обязали еженедельно посещать психолога, чтобы бороться с «антисемейным поведением», и запретили выезд из страны. Как сообщает агентство Fars со ссылкой на адвоката актрисы, наказание можно отсрочить на пять лет.

Афсане Байеган — одна из самых ярких звезд иранского кино 1960–70-х годов. Она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Иран» в 1976 году, за два года до исламской революции в стране. Женщина принимала активное участие в массовых протестах, которые начались осенью 2022 года после гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной до этого за «неправильное» ношение хиджаба.

Ранее наказания за неношение хиджаба суд вынес актрисам Азаде Самади и Лейле Болукат. Самади запретили пользоваться мобильным телефоном и интернетом на срок шесть месяцев, также ее обязали посещать психолога дважды в месяц с последующим предоставлением справки о «выздоровлении от диссоциального расстройства личности». Болукат приговорили к одному году тюремного заключения за нарушение дресс-кода страны.

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