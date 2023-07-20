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Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде из-за акции по сожжению Корана (видео)

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде из-за акции по сожжению Корана (видео)

Протестующие против акции сожжения копии Корана, проведенной недавно с согласия властей Стокгольма, ворвались в посольство Швеции в Багдаде. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца, участники манифестации подожгли здание. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Инцидент произошел в преддверии демонстрации, запланированной в Стокгольме перед посольством Ирака. Как отмечало шведское информационное агентство ТТ, организаторы при регистрации заявили, что хотят сжечь на акции иракский флаг и Коран. В ответ на это влиятельный представитель иракских шиитов Муктада Садр призвал к протестам у шведского посольства в Багдаде. По данным Reuters, в акции участвовали сотни людей, AFP пишет о десятках протестующих. Сообщается, что протестующие подожгли посольство, несмотря на многочисленных полицейских, которые должны были охранять порядок на митинге.

Reuters со ссылкой на МИД Швеции сообщает, что персонал посольства в столице Ирака находится в безопасности. В пресс-службе министерства также подчеркнули, что власти Ирака несут ответственность за обеспечение безопасности и защиту дипломатических миссий и их сотрудников.

Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением, осуждающим нападение на посольство Швеции в Багдаде, сообщает агентство AP. «Правительство Ирака поручило компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента установить виновных в этом акте и привлечь их к ответственности в соответствии с законом», – цитирует агентство заявление иракского МИДа.

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