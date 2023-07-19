Резников: F-16 будут, это уже хорошая новость |
Пожар в Хызы (фото, видео) |
«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Главное Мир

Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября

Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября

Финляндия приняла решение отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом в среду сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

«Решение России от 6 июля о закрытии генерального консульства Финляндии с 1 октября 2023 года стало асимметричной контрмерой на ранее объявленную Финляндией высылку [российских дипломатов]. В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года»,- указано в заявлении канцелярии.

Теги:
Из этой рубрики
Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября
Мир

Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября

2023/07/19, 17:48
Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи
Мир

Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи

2023/07/19, 17:15
Впервые за 40 лет. Американский солдат сбежал в КНДР
Мир

Впервые за 40 лет. Американский солдат сбежал в КНДР

2023/07/19, 17:11
Ирландия расследует, как детали ее компании оказались в иранском дроне
Мир

Ирландия расследует, как детали ее компании оказались в иранском дроне

2023/07/19, 16:59
Во Франции более 1 тыс. участников беспорядков получили тюремные сроки
Мир

Во Франции более 1 тыс. участников беспорядков получили тюремные сроки

2023/07/19, 16:46
Рейтинг Сунака пошатнулся
Мир

Рейтинг Сунака пошатнулся

2023/07/19, 16:01
В Казахстане у границы с Россией начались сборы теробороны
Мир

В Казахстане у границы с Россией начались сборы теробороны

2023/07/19, 15:20
В Иране за сутки более 470 человек пострадали из-за песчаной бури
Мир

В Иране за сутки более 470 человек пострадали из-за песчаной бури

2023/07/19, 14:36
СМИ: США прекратили финансировать институт вирусологии в Ухане
Мир

СМИ: США прекратили финансировать институт вирусологии в Ухане

2023/07/19, 14:21