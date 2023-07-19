Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября

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Финляндия приняла решение отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом в среду сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

«Решение России от 6 июля о закрытии генерального консульства Финляндии с 1 октября 2023 года стало асимметричной контрмерой на ранее объявленную Финляндией высылку [российских дипломатов]. В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года»,- указано в заявлении канцелярии.