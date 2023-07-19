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Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан

Россияне проявляют все больше интереса к путешествиям в Азербайджан

Туроператоры заметили увеличение интереса к путешествиям в Азербайджан, включая посещение каспийского побережья, несмотря на отсутствие в стране отелей, предлагающих услуги по системе «все включено», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Спрос на туры в Азербайджан вырос на 20-25% по сравнению с прошлым сезоном. По мнению экспертов, это связано с отменой ковидных ограничений для прибывающих авиапутешественников в конце марта и снижением стоимости авиабилетов.

Туроператор Space Travel отмечает особый интерес туристов к Азербайджану в сезоне 2023 года, при этом средний срок бронирования составляет около двух недель. В то же время, по словам представителей национального туроператора «Алеан», отдыхающие часто выбирают одиночные или парные поездки на море, а не семейные. Отдых в Азербайджане также популярен среди любителей санаторно-курортного лечения, в частности, в регионе Нафталан.

АТОР подчеркивает, что, несмотря на растущий интерес, Азербайджан не может предложить отдых по системе «все включено». Основное питание, которое предлагают гостиницы Азербайджана, включает в себя завтраки или полный пансион, сообщает пресс-служба туроператора «Интурист».

В то время как эксперты компании FUN&SUN указывают на то, что, хотя в азербайджанских отелях есть «шведский стол», бесплатные напитки и алкоголь, как в отелях «все включено» в Турции или Египте, не предоставляются.

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