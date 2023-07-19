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Депутат направил письма председателю Сената Франции и руководителю группы дружбы «Франция-Кавказ»

Депутат направил письма председателю Сената Франции и руководителю группы дружбы «Франция-Кавказ»

Депутат Солтан Мамедов, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям, направил письма председателю Сената Французской Республики Жерару Ларше и руководителю группы дружбы «Франция-Кавказ» в Сенате Алену Уперу.

Как сообщили в Милли Меджлисе, депутат отметил, что азербайджанская общественность восприняла с удивлением и серьезным недовольством информацию, опубликованную в Twitter-аккаунте председателя Сената о его встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

С.Мамедов подчеркнул, что требование Жерара Ларше о срочном открытии Лачинской дороги, соединяющей Карабахский район, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, с Арменией, а также его призыв ускорить доставку Францией оборонительных вооружений для того, чтобы «гарантировать безопасность Армении» было воспринято как попытка вновь обострить ситуацию в регионе.

Было подчеркнуто, что мнения, высказанные высокопоставленным представителем Франции в столь сложный период, когда возлагаются большие надежды на достижение прочного мира на Южном Кавказе, не служат ничему иному, кроме создания напряженности.

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