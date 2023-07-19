МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении

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В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали высказывания главы армянского МИД Арарата Мирзояна, озвученные на пресс-конференции с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Было отмечено, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в очередной раз обвинив Азербайджан, выдвинув ряд необоснованных претензий, продемонстрировал, что не заинтересован в мире и стабильности в регионе.

«Тот факт, что министр иностранных дел Армении, вместо того, чтобы проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, препятствует мирному процессу под предлогом «прав и безопасности» армян, проживающих в Карабахе, который почти 30 лет находился под оккупацией, где были проведены этнические чистки против азербайджанцев, свидетельствует об истинных намерениях армянских властей. Говоря о «населении Карабаха», недопустимо подразумевать только права армянских жителей и игнорировать «права и безопасность» изгнанных с этих земель азербайджанских жителей.

Азербайджан является стороной, выступающей с инициативой диалога с армянскими жителями, и важно отвечать взаимностью на эти доброжелательные шаги Азербайджана. Вместе с тем, армянской стороне должно быть ясно, что Азербайджан в равной степени обеспечивает и будет обеспечивать права и безопасность всех этнических меньшинств, проживающих в стране», – говорится в комментарии.

В азербайджанском МИД подчеркнули, что утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе являются политической авантюрой и манипуляцией Армении.

«Возражение против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном, является примером необоснованности этих утверждений. Искажение Арменией решения Международного суда от 6 июля 2023 года о единогласном отклонении требования армянской стороны о ликвидации пункта пропуска Лачын, а также совершение военной провокации против этого пункта, попытки контрабанды свидетельствуют, что Армения не намерена соблюдать международные нормы и принципы.

Вместе с тем, не укладывается в здравую логику и то, что армянская сторона, нарушившая все границы, удерживая азербайджанские территории под оккупацией в течение почти 30 лет, до сих пор не полностью выведшая с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы, выдвинула условие об установлении ясности на государственной границе и заявила, что это ключевой фактор в переговорном процессе.

Тот факт, что Армения, которая в течение последних трех лет не выполнила свое обязательство по открытию транспортных коммуникаций из западных районов Азербайджана в Нахчыван, теперь под разными предлогами препятствует и обуславливает открытие транспортных инфраструктур, показывает, что эта страна все еще не понимает, что политика самоизоляции в течение почти 30 лет ничего хорошего не дала.

Если Армения заинтересована в мире, стабильности и безопасности в регионе, то должна прекратить лицемерие и сфальсифицированные манипуляции, соблюдать свои международно-правовые обязательства для успешного завершения мирного процесса», – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.