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У МУС требуют ордер на арест Лукашенко

У МУС требуют ордер на арест Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам обратился к Международному уголовному суду (МУС) Гааги с призывом выдать ордер на арест президента Беларуси Александра Лукашенко. Текст документа был согласован депутатами в Брюсселе и опубликован во вторник, 18 июля на сайте законодательного и представительного органа ЕС.

По мнению авторов обращения в МУС, Лукашенко должен «разделить ответственность за нанесённый Украине ущерб и совершённые там преступления». В документе сказано, что белорусский лидер якобы причастен к незаконному вывозу детей с подконтрольных Киеву территорий.

«Поскольку МУС уже выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко», — сказано в обращении.

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Трампа могут арестовать
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