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В Баку задержаны браконьеры (видео)

В Баку задержаны браконьеры (видео)

В целях усиления контроля за использованием и охраной рыбы, а также других водных биоресурсов управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы береговой охраны провели очередной рейд.

Во время мероприятия жители Нефтчалинского района Захир Джафаров и Тельман Мамедов были задержаны за незаконную ловлю рыбы в поселке Говсаны.

У них были обнаружены и изъяты одна лодка, оснащенная двигателем Yamaha, 5 сетей длиной 150 метров, другие запрещенные рыболовные снасти и 262 единицы рыбы «кефаль». В ходе расследования установлено, что нарушители в результате незаконного использования водных биоресурсов нанесли экологии материальный ущерб в размере 3000 манатов.

По факту в управлении полиции на водном транспорте проводятся расследования.

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