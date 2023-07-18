FAS написала о том, как Армения и другие страны помогают России создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал»

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Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал».

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на американских экспертов.

Используемые в российских ракетах микросхемы могли быть получены из стран ЕС, несмотря на то что Евросоюз ввел санкции против РФ.

Журналисты предполагают, что России удается обходить европейские ограничения с помощью третьих стран – таких, как Армения, Грузия, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.