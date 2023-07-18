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В России заявили, что Крым атаковали 28 беспилотников

В России заявили, что Крым атаковали 28 беспилотников

В России заявили, что ночью восток Крыма атаковали 28 беспилотников.

Об этом сообщил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что 9 БПЛА были сбиты силами ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. При этом, где конкретно были сбиты дроны, Аксенов не сообщил. Однако именно на востоке Крыма расположен Крымский мост, по которому вчера был нанесен удар.

Российское Минобороны позже также сообщило о 28 БПЛА над Крымом, при этом, утверждает, что беспилотники были украинскими.

«Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», – заявляют в российском ведомстве.

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