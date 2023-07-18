Перспективы Великобритании под угрозой из-за детского ожирения

66 Просмотров

Рекордные показатели детского ожирения ставят под угрозу будущее Великобритании, поэтому необходимы срочные меры по борьбе с нездоровой пищей, говорится в новом докладе Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI).

Согласно докладу, «политическая инерция» является самой большой проблемой на пути замены дешевых переработанных продуктов питания здоровыми и экономически выгодными вариантами.

В отчете говорится, что школы могут сыграть жизненно важную роль в решении этой проблемы, и содержится призыв провести реформы, чтобы охватить около 800 тыс. детей, которые, по мнению авторов доклада, живут в бедности, но не могут получать бесплатные обеды.

Знаменитый шеф-повар и активист движения за питание Джейми Оливер написал во введении к отчету:

«Если мы обеспечим бесплатным школьным питанием 800000 детей, которые в нем нуждаются, то за 20 лет это увеличит экономический рост на 8,9 млрд. фунтов стерлингов, поскольку хорошо питающиеся дети успешно учатся в школе».

В докладе предлагаются такие меры, как законодательное ограничение рекламы нездоровой пищи и правила хранения полезных продуктов в государственных зданиях, таких как школы и больницы.