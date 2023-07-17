Президент Алиев в беседе с Октаем осудил возведение памятника «Немезис» в Армении

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17 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуатом Октаем.

Фуат Октай выразил признательность за прием и передал главе государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия президенту Турции.

Высоко оценив значение государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после проведенных в Турции выборов, президент Ильхам Алиев сказал, что в ходе данного визита также были широко обсуждены вопросы развития двусторонних связей.

Коснувшись сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической сфере, глава государства отметил, что участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время пребывания в Баку в открытии нового Центрального командного пункта Военно-воздушных сил является очередным примером развития сотрудничества между нашими странами в военной сфере. Подчеркнув, что с подписанием Шушинской декларации связи между нашими странами развиваются на основе принципа союзничества, президент Азербайджана отметил важность сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также дальнейшего развития этого взаимодействия на парламентском уровне, расширения деятельности парламентских комитетов по внешним связям в рамках ОТГ.

Глава государства в свою очередь еще раз отметил неприемлемость установления памятника «Немезис» в Армении.

На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области Среднего коридора и энергетики, как позитивные моменты были отмечены расширение торгово-экономических связей между Турцией и Азербайджаном в соответствии с Соглашением о преференциальной торговле и достижение торгового оборота 6 миллиардов долларов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.