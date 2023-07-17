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Карасин «обиделся» на Гудрата Гасангулиева и закатил истерику

Карасин «обиделся» на Гудрата Гасангулиева и закатил истерику

Бывший замминистра иностранных дел России, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на заявления азербайджанского депутата Гудрата Гасангулиева.

«Не могу не отреагировать на недружественные высказывания депутата Милли Меджлиса Азербайджана Гудрата Гасангулиева. В ответ на заявление МИД России от 15 июля с.г. он утверждает, будто «Россия не хочет мира на Южном Кавказе и заинтересована в продолжении кровавого конфликта между азербайджанским и армянским народами». Парламентарий даже позволил себе назвать нашу страну «ненадежной и кровожадной» и потребовал вывода Российского миротворческого контингента.

Надеюсь, что такие антироссийские выпады не отражают официальную позицию Баку. Было бы важным оценить их и в азербайджанском парламенте.

<…> Наши миротворцы дали шанс армянским карабахцам и азербайджанцам разговаривать по мирной повестке. Требования о выводе российского контингента расцениваем как абсолютно безответственные.

В целом же заявление Г. Гасангулиева полностью расходится с духом и содержанием Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджана от 22 февраля 2022 г. и не соответствует высокому уровню отношений Баку и Москвы, в том числе по парламентской линии.

Мы в Совете Федерации готовы к продолжению конструктивного диалога с азербайджанскими коллегами, которых, как мы знаем, абсолютное большинство», — написал он в своем Tg-канале.

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