МВД Турции сообщило о присутствии в стране почти 5 млн беженцев

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Почти 5 млн беженцев насчитывается, по последним данным, в Турции. Об этом сообщил в воскресенье вечером департамент по вопросам миграции МВД страны, отметив, что официальная информация на этот счет еженедельно обновляется на его сайте.

Миграционный департамент выступил с заявлением в связи с распространяемой в соцсетях информацией о том, что число беженцев на турецкой территории достигает 17 млн.

«В целом по нашей стране насчитывается 4 893 752 беженца. Их численность на регулярной основе еженедельно публикуется на сайте департамента. Безосновательные комментарии, публикуемые в соцсетях, и распространяемые на этот счет цифры не отражают действительности», – говорится в заявлении.