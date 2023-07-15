Байден напугал девочку, пытаясь ее покусать (видео)

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Президент США Джо Байден хотел укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии, однако потерпел неудачу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Очередной конфуз главы Белого дома произошёл во время его отъезда из Хельсинки 13 июля, когда американский лидер приветствовал сотрудников посольства и членов их семей перед посадкой на борт самолёта.

На опубликованном видео 80-летний президент США наклоняется к маленькой девочке, которую мать держит на руках, и, совершая нелепые движения, пытается укусить её за плечо. Испуганный ребёнок сначала извивается на руках у матери, а потом и вовсе отворачивается в сторону.

