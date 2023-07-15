Президент Алиев направил письмо турецкому коллеге

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий 15 июля в Турции. Об этом говорится в сообщении издания «Азертадж».

В письме говорится:

В седьмую годовщину событий 15 июля в Турции с глубоким уважением и почтением отдаем дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота.

Этот вероломный план, направленный против Турецкой Республики, был тяжелым испытанием в истории Вашей страны. Народ Турции, с честью вышедший из этого испытания, еще раз наглядно продемонстрировал всему миру несокрушимость его воли, стойкость, верность государственности и демократии. Благодаря решимости турецкого народа и государства, стоявших плечом к плечу в тот трудный день, эта победа, достигнутая ценой крови и жизни наших шехидов, подтвердила несравненный боевой дух и непобедимость Вашего народа, его любовь к Родине. «День демократии и национального единства», учрежденный как символ солидарности и национального единства, останется великим славным днем в истории турецкой государственности.

Несомненно, в тот день, когда был написан эпос подлинного героизма, как очевидное проявление безграничного доверия к Вам, братский народ Турции, тесно сплотившись вокруг Вас, незамедлительно откликнулся на Ваш призыв, стал нерушимой стеной против коварных замыслов и спас Вашу страну от больших трагедий.

Азербайджанский народ и государство с первых минут этой борьбы были рядом с братским турецким государством и народом, однозначно осудили предателей Родины, посягнувших на конституционный строй, легитимную власть страны. Мы разделили победу турецкого народа, который стал сильнее после этих событий, как свою победу, его радость как свою радость, его горе как свое горе, и еще раз наглядно доказали, что мы – одна нация, два государства.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия во имя сохранения нерушимого азербайджано-турецкого братства, единства и солидарности, являющихся нашим величайшим достоянием, и передачи этого грядущим поколениям, всестороннего развития и укрепления нашего стратегического союзничества.

Желаю Вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного благополучия и процветания.