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«Поставлял Пригожину боеприпасы». Суровикин за решеткой

"Поставлял Пригожину боеприпасы". Суровикин за решеткой

Бывший командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин, пропавший после мятежа Пригожина 24 июня, до сих пор не найден. Западные СМИ со ссылками на источники пишут, что его задержали и допрашивали. Источники «Дождя» утверждают, что генерал арестован.

«Про Суровикина подтверждают и мои источники: он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится», — сказал журналист «Дождя» Михаил Фишман в эфире программы «И так далее».

По словам собеседников «Дождя», решение, что делать с Суровикиным, до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции Путина пока нет. При этом, по мнению источников «Дождя», сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только «бесконтрольно поставлял Пригожину боеприпасы».

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