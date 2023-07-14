«Никто меня не остановит». Залужный намерен вернуть Крым Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина освободит полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента РФ Владимира Путина. Об этом главком ВСУ сказал в интервью The Washington Post, опубликованном 14 июля.
Издание отмечает, что Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.
Залужный подчеркнул следующее: «Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю».
«Мне все равно – никто меня не остановит», – указал главком ВСУ.