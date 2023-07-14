Очередное фиаско Армении в суде против Азербайджана |
Новое видео с ППП «Лачин», где возобновился транзит автомобилей МККК (видео) |
Западные азербайджанцы ответили на пасквили Пашиняна |
Переговоры Ильхама Алиева и Мишеля в Брюсселе (фото, видео) |
Песков отрицает продление зерновой сделки |
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку |
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, вызывающим рак |
Глава сената Франции призвал Макрона ускорить поставки французского вооружения Армении |
В ЮАР заявили, что «были бы счастливы, если бы Путин не приехал» на саммит БРИКС |
Главное Мир

«Никто меня не остановит». Залужный намерен вернуть Крым Украине

"Никто меня не остановит". Залужный намерен вернуть Крым Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина освободит полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента РФ Владимира Путина. Об этом главком ВСУ сказал в интервью The Washington Post, опубликованном 14 июля.

Издание отмечает, что Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Залужный подчеркнул следующее: «Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю».

«Мне все равно – никто меня не остановит», – указал главком ВСУ.

Теги:
Из этой рубрики
Более ста человек стали жертвами наводнений в Индии (видео)
Мир

Более ста человек стали жертвами наводнений в Индии (видео)

2023/07/14, 22:20
"Никто меня не остановит". Залужный намерен вернуть Крым Украине
Мир

«Никто меня не остановит». Залужный намерен вернуть Крым Украине

2023/07/14, 22:06
Украина вернула тела еще 62 павших защитников
Мир

Украина вернула тела еще 62 павших защитников

2023/07/14, 20:45
Баласаняна госпитализировали с проблемами с сердцем
Мир

Баласаняна госпитализировали с проблемами с сердцем

2023/07/14, 20:16
Наложен арест на имущество и деньги Роберта Кочаряна
Мир

Наложен арест на имущество и деньги Роберта Кочаряна

2023/07/14, 19:36
Песков отрицает продление зерновой сделки
Мир

Песков отрицает продление зерновой сделки

2023/07/14, 18:43
В Москве задержан экс-полковник ФСБ
Мир

В Москве задержан экс-полковник ФСБ

2023/07/14, 18:39
Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)
Мир

Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» (видео)

2023/07/14, 17:48
Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку
Мир

Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку

2023/07/14, 17:21