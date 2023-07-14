«Никто меня не остановит». Залужный намерен вернуть Крым Украине

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина освободит полуостров Крым, несмотря на беспокойство западных политиков реакцией президента РФ Владимира Путина. Об этом главком ВСУ сказал в интервью The Washington Post, опубликованном 14 июля.

Издание отмечает, что Залужный не стесняется заявлять о своем намерении вернуть Крым, незаконно аннексированный Россией в 2014 году.

Залужный подчеркнул следующее: «Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю».

«Мне все равно – никто меня не остановит», – указал главком ВСУ.