Политолог Чырагов: Мирный договор может быть подписан на границе между двумя странами

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Завтра в Брюсселе состоится очередная встреча между президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и главой Европейского совета. Стороны едут в Брюссель в продвинутой стадии переговоров. Однако пока о подписании мирного соглашения речь не идет. Тем не менее, на фоне этих переговоров мы видим обострение на границе с Арменией, а также и в зоне временного размещения РМК.

Как отмечает в беседе с Minval.az политолог Фуад Чырагов, на сегодня в переговорах мы подошли к исторической и решающей точке, шаг вперед — это прорыв, а шаг назад — это пребывание в постоянном состоянии конфронтации.

«Всегда трудно сделать шаг вперед для прорыва. Поэтому я не настолько оптимистичен. Я вижу сопротивление реальности и армянского руководства, и незаконного образования в Карабахе, и России, а также деструктивное поведение Франции. Конечно, все это не означает, что Азербайджан не добьется своих целей, он добьется этого не мирными, а другими средствами. Поэтому мое ожидание пятьдесят на пятьдесят», – сказал собеседник «Минвала».

Другой вопрос – это место подписания возможного мирного соглашения. В Москве, Вашингтоне и Брюсселе и даже в любой столице мира желали бы, что это соглашение было подписано в их стране, поскольку оно историческое и может поставить конец многолетней войне между государствами. Поэтому стать частью истории мира желали бы все, однако геополитическая конкуренция между странами не позволяет подписывать мирное соглашение в одной из стран — геополитических противников. Поэтому пусть и такая простая, возможно банальная деталь, но очень важная с точки зрения значения и символов.

Однако, по мнению политолога Чырагова, место, где будет подписан мирный договор, важно, но не так, как сам процесс. «Мы должны завершить текст итогового документа договора. Элементов осталось немного, но это очень серьезные препятствия или камни преткновения, если мы закончим текст, он может быть подписан на границе между двумя странами.

История видела много мирных соглашений, которые были всего лишь отсрочкой и переподготовкой для следующей войны. Таких примеров в истории много, если не вся история – это о подписании мирных соглашений, которые в итоге приводили к военным действиям лет через 5,10,15…и даже 50 лет. Поэтому в этом плане очень важно, чтобы это мирное соглашение в определенной степени стало гарантией мира, который закрепит отношения и предотвратит приход к власти в Армении радикалов, которые вдруг захотят выйти из соглашения и возобновить войну», – считает эксперт.

Реальные предпосылки этому есть уже сегодня. Во-первых, вся армянская оппозиция – это радикалы и разные вариации дашнаков. Во-вторых, забыть в одночасье 30 лет вражды, оккупации, пролитую кровь, Ходжалы и прочее будет невозможно, а потому недоверие в отношениях сторон и народов будет присутствовать еще долгое время, полагает Чырагов.

«Конечно, подписание мирного договора не принесет мгновенного мира между странами и народами. Но это первый и самый важный шаг вперед, потребуются годы и поколения, чтобы два народа оставили в прошлом болезненную и трагическую историю. Люди могут простить, но никогда не забудут», – резюмировал он.