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Синоптики: ожидаются сильный ветер, дожди, похолодает на 5-8°

Синоптики: ожидаются сильный ветер, дожди, похолодает на 5-8°

С 16-го июля до утра 17-го июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-25 м/с.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

16-го июля преимущественно утром и вечером, а 17-го июля местами ожидаются дожди, в отдельных районах полуострова – интенсивные. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-8°, днем 17-го июля будет 22-27° тепла.

В районах Азербайджана после нескольких дней умеренной погоды с 16 по 18 июля погода будет нестабильной, временами ожидаются проливные дожди. В основном в Газахско-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакянско-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Лянкяранско-Астаринском регионах и в Центральном Аране возможны интенсивные и обильные осадки, грозы, в высокогорных районах – мокрый снег. Западный ветер периодически будет усиливаться до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны сели и паводки.

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