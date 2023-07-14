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В Баку иранскую клинику закрыли за недочеты в работе (видео)

В Баку иранскую клинику закрыли за недочеты в работе (видео)

Как ранее сообщалось, в Баку прекратила деятельность иранская клиника. В ответ на запрос Trend в связи с закрытием клиники в Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что в указанном медицинском учреждении были проведены внеплановые проверки и выявлены недостатки.

«С целью устранения этих недостатков, в соответствии с законом, клинике был предоставлен срок. При очередных проверках выяснилось, что в установленный срок выявленные недостатки не были устранены. С учетом этого материалы были представлены в соответствующее государственное учреждение, выдавшее лицензию», – заявили в министерстве.

Сообщается, что клиника закрыта с марта.

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