Министр обороны Израиля: Продолжим укреплять сотрудничество с Азербайджаном (фото)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант подвел итоги визита в Азербайджан.
«После ряда важных встреч, состоявшихся в столице Азербайджана Баку, успешный день завершился.
На встречах с президентом, министром обороны и начальником пограничной службы мы обсудили наше общее стремление к укреплению связей между нашими странами в различных сферах, особенно в области безопасности. Вместе мы продолжим укреплять наше сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности наших стран и региональной стабильности», – написал министр в соцсети «Твиттер».
חותם יום מוצלח לאחר מספר פגישות חשובות בבאקו, בירת אזרבייג׳ן.
בפגישותיי עם הנשיא, שר ההגנה ושר הגבולות, שוחחנו על הרצון המשותף להידוק היחסים בין המדינות בשלל תחומים ובתחום הביטחוני בפרט.
יחד, נמשיך לחזק את שיתופי הפעולה והקשר החם, למען ביטחון המדינות והיציבות האזורית🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/wEY3KibCOa
— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) July 13, 2023