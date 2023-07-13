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Министр обороны Израиля: Продолжим укреплять сотрудничество с Азербайджаном (фото)

Министр обороны Израиля: Продолжим укреплять сотрудничество с Азербайджаном (фото)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант подвел итоги визита в Азербайджан.

«После ряда важных встреч, состоявшихся в столице Азербайджана Баку, успешный день завершился.

На встречах с президентом, министром обороны и начальником пограничной службы мы обсудили наше общее стремление к укреплению связей между нашими странами в различных сферах, особенно в области безопасности. Вместе мы продолжим укреплять наше сотрудничество и теплые отношения во имя безопасности наших стран и региональной стабильности», – написал министр в соцсети «Твиттер».

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