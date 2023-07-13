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Армяне устроили в Ереване обструкцию футболисту «Эгнатии» Искендерли (обновлено, видео)

Армяне устроили в Ереване обструкцию футболисту "Эгнатии" Искендерли (обновлено, видео)

21:44 Матч между «Араратом-Армения» и албанской «Эгнатией» в Ереване завершился вничью. Счет на 36-й минуте открыл полузащитник хозяев Алемао де Соуза. Долгое время этот мяч оставался единственным, но на 97-й минуте нападающий «Эгнатии» Рафаэль Двамена поразил ворота ереванской команды, установив тем самым окончательный результат – 1:1.

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21:04 Армянские болельщики освистали азербайджанского футболиста в Ереване.

Отметим, что команда Вусала Искендерли «Эгнатия» проводит первый матч первого раунда квалификации Лиги Конференций против клуба «Арарат-Армения».

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