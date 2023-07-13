Армяне устроили в Ереване обструкцию футболисту «Эгнатии» Искендерли (обновлено, видео)

778 Просмотров

21:44 Матч между «Араратом-Армения» и албанской «Эгнатией» в Ереване завершился вничью. Счет на 36-й минуте открыл полузащитник хозяев Алемао де Соуза. Долгое время этот мяч оставался единственным, но на 97-й минуте нападающий «Эгнатии» Рафаэль Двамена поразил ворота ереванской команды, установив тем самым окончательный результат – 1:1.

***

21:04 Армянские болельщики освистали азербайджанского футболиста в Ереване.

Отметим, что команда Вусала Искендерли «Эгнатия» проводит первый матч первого раунда квалификации Лиги Конференций против клуба «Арарат-Армения».

