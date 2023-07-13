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Ллойд Остин уверен во вступлении Украины в НАТО после войны с Россией

Ллойд Остин уверен во вступлении Украины в НАТО после войны с Россией

Глава Минобороны США Ллойд Остин уверен, что Украина по завершении конфликта вступит в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«У меня нет сомнений, что это случится», — сказал глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Остина, остальные участники Североатлантического альянса придерживаются такого же мнения, что показал саммит военного блока, который ранее прошёл в Литве. Также американский министр обороны подчеркнул, что Киеву для вступления в НАТО нужны реформы, но «со временем они произойдут».

При этом сроков возможного вступления Украины в НАТО Остин не назвал, отметив, что все участники альянса согласны, что продвижение по этому направлению после завершения конфликта на территории Незалежной должно идти максимально быстро.

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