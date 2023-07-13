Венедиктов о ситуации вокруг «генерала Армагеддона»

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В России продолжает набирать обороты скандал в связи с пропажей генерала Сергея Суровикина, которого подозревают в связях с Пригожиным и помощи в организации военного бунта ЧВК «Вагнер».

В ответ на вопрос журналиста в кулуарах российского парламента глава комитета Думы РФ по обороне Картаполов заявил, что Суровикин «сейчас отдыхает» и «пока не доступен».

Однако российские инсайдеры сообщают иную информацию. По данным российского журналиста, бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, информация про отдых вряд ли соответствует действительности.

В распоряжении журналиста появилась информация о том, что после исчезновения Суровикин не поздравил свою жену Анну с днем рождения, которое было 3 июля.

Более того, не было ни поздравлений, ни СМС сообщений и в адрес его дочери Вероники, которой накануне исполнилось 20 лет.

«Хороший такой отпуск, надежный. Педантичный», – заявил Венедиктов.