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Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля

Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Йоав Галант передал главе государства приветствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия премьер-министру Израиля.

В ходе беседы была упомянута встреча главы нашего государства и министра обороны Израиля, которая состоялась в Мюнхене в этом году.

Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Отмечена роль визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан в развитии наших связей.

На встрече была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле с точки зрения расширения сотрудничества.

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