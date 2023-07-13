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Эрдоган исключил конфликт с Москвой из-за возвращения командиров «Азова» в Украину

Эрдоган исключил конфликт с Москвой из-за возвращения командиров «Азова» в Украину

На пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии договорённостей относительно того, чтобы командиры «Азова» должны были оставаться в стране до конца войны.

Он добавил, что это было частью соглашения России и Украины, а Турция только предоставила убежище.

«До прошлой пятницы эти командиры «Азова» находились у нас, потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих шестерых командиров «Азова» назад Киеву», – заявил турецкий лидер, исключив конфликт с Москвой из-за данной ситуации.

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