Уорлик: Невозможно игнорировать роль России в Карабахе

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Для достижения долгосрочного решения карабахской проблемы необходимо обсудить этот вопрос с Москвой, но последняя должна послать сигнал Вашингтону и Брюсселю, что готова сотрудничать. Такое мнение выразил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, которого цитирует news.am.

Россия подчеркивает, что, посредничая в армяно-азербайджанских переговорах, Запад преследует цель уменьшить российское влияние на Южном Кавказе, а Соединенные Штаты рассматривают Евросоюз как надежного партнера. На вопрос, возможно ли достичь долгосрочного урегулирования без участия России, учитывая, что российские миротворческие силы дислоцированы в Карабахе, Уорлик заметил, что невозможно игнорировать роль России в Карабахе.

«Россия сейчас слишком занята. Отношения не только США, но и Евросоюза с Россией находятся на самой низкой исторической точке. Мяч находится на московском поле. Если Россия хочет сыграть эффективную роль в процессе полноценного урегулирования карабахской проблемы, то должен направить импульс Вашингтону и Брюсселю, и быть не единственным актером, а играть эффективную роль в процессе. Мы не можем игнорировать тот факт, что сейчас стоят российские миротворческие силы в Карабахе и что Россия сыграла ключевую роль в прекращении войны. Мы не можем игнорировать эту реальность, но Москва должна дать сигнал, что готова, сотрудничая с Вашингтоном и Брюсселем, сыграть эффективную роль в достижении долгосрочного урегулирования, в котором нуждается регион. Честно говоря, я не уверен, что Москва готова направить такой сигнал, и есть сомнения в намерениях Москвы», – отметил Уорлик.

В то же время американский дипломат в отставке убежден, что для достижения долгосрочного решения карабахской проблемы необходимо обсудить этот вопрос с Москвой.

«Это одна из тех немногих проблем, в которых Вашингтон, Москва и Брюссель действительно могут сотрудничать и достичь такого решения, которое будет в интересах всех», – подчеркнул Уорлик.